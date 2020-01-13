‏”المرور”: 150 ريالاً غرامة المركبات غير المؤمن عليها

أكد “المرور السعودي” ضرورة وجود تأمين سارٍ على المركبة، محذرًا من أن عدم وجود التأمين يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة. وأوضح، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن غرامة عدم وجود تأمين للمركبة تتراوح بين 100 و150 ريالًا.
وكانت الإدارة العامة للمرور سمحت من خلال موقع أبشر بتسجيل الاعتراض على المخالفات المرورية، شريطة ألا يكون قد مضى ثلاثون يوما علي تاريخ تسجيلها. وأشارت إلى أنه لا يحق التقديم على اعتراض بشأن مخالفة تم الاعتراض عليها في السابق، كما أنه لا يُقبل اعتراض على مخالفة ما زالت قيد المعالجة لنفس المعترض.
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