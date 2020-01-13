‏”المرور”: 150 ريالاً غرامة المركبات غير المؤمن عليها

أكد “المرور السعودي” ضرورة وجود تأمين سارٍ على المركبة، محذرًا من أن عدم ‏وجود التأمين يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.‏‎ وأوضح، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن غرامة عدم وجود تأمين للمركبة ‏تتراوح بين 100 و150 ريالًا‎.

وكانت‎ ‎الإدارة العامة للمرور‎ ‎سمحت من خلال موقع‎ ‎أبشر بتسجيل ‏الاعتراض على المخالفات المرورية، شريطة ألا يكون قد ‏مضى ثلاثون يوما علي تاريخ تسجيلها.‏ وأشارت إلى أنه لا يحق التقديم على اعتراض بشأن مخالفة تم ‏الاعتراض عليها في السابق، كما أنه لا يُقبل اعتراض على ‏مخالفة ما زالت قيد المعالجة لنفس المعترض.‏