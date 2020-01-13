بالصور: خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من عمان بعد تقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى الرياض قادماً من سلطنة عمان، بعد أن قدّم -واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وجمع من الأمراء أصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. وقد وصل في معية خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز.