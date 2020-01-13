مؤذن الحرم أحمد بصنوي يتعرض لوعكة صحية

تعرض مؤذن المسجد الحرام الشيخ أحمد بصنوي لوعكة صحية، أدخل على أثرها مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة فجر السبت الماضي.

وقال خالد ابن الشيخ بصنوي بحسب “سبق” إن والده تعرض لالتهاب رئوي، ما استدعى نقله من منزله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وتنويمه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأوضح أن والده حتى الأن متواجد في المستشفى، وأن حالته الصحية في تحسن، مشيراً إلى أنهم ينتظرون تحويله ونقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، لاستكمال علاجه في ذات المدينة.