تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة اليوم (الإثنين)، من القبض على وافد من جنسية عربية اعتاد سرقة حافلات نقل الطالبات. وأوضحت أن عدد الحافلات التي تمت سرقتها 40 حافلة، وقد قُبض على الوافد قبل محاولته الهرب إلى خارج المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل الهرب خارج المملكة.. القبض على مقيم سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.