بالفيديو.. خادم الحرمين يعزي سلطان عمان في وفاة قابوس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عُمان؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله، شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان، وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين، كما في استقباله سفير المملكة لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة في سلطنة عُمان .

بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين، إلى مقر العزاء؛ حيث كان في استقباله، لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط السلطان، هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، وأفراد الأسرة الحاكمة والوزراء وكبار المسؤولين.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لسلطان عمان وللشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فيما عبر السلطان هيثم بن طارق، عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

ورافق خادم الحرمين الشريفين وقدّم واجب العزاء كلٌّ من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

عقب ذلك، غادر خادم الحرمين الشريفين، قصر العلم بالعاصمة مسقط، وكان في وداعه السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، كما كان في وداعه بمطار مسقط الدولي شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان، وبدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالسلطنة، وسفير المملكة لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، وعدد من المسؤولين.