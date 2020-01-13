شرطة مكة تضبط المتهم بسرقة 40 حافلة «نقل طالبات»

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، بمقيم من جنسية عربية، بعد تورُّطِه في سرقة أكثر من 40 حافلة مخصصة لنقل الطالبات.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة عبر «تويتر»: «القبض على مقيم من جنسية عربية سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات قبل محاولة هربه خارج المملكة».

ونشر الحساب صورة للمقيم العربي، دون التعرض لأي تفاصيل أخرى عن وقائع السرقات.