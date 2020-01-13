أمر ملكي.. خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا اليوم الإثنين، بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة. وفيما يلي نص الأمر الملكي: الرقم : أ / 352 التاريخ : 18 / 5 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود Advertisements ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. ونظرًا لعزمناـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الإثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م، فقد أنبنا- بموجب أمرنا هذا- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة. والله ولي التوفيق. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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