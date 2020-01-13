«الشورى» يدعو «ملكية الجبيل وينبع» مراعاة اشتراطات توظيف السعوديين

أكد مجلس الشورى، على الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الإثنين، أن تراعي عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين توافر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط، على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى، ومنها اللغة الإنجليزية عبر برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين .

جاء ذلك في قرار للمجلس خلال جلسته العادية الـ«16»من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ حيث طالب المجلس الهيئة بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلًا، داعيًّا الهيئة إلى استكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن قرار المجلس جاء بعد اطلاعه على رأي لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.