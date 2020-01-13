«تمهير» يودع أكثر من 14 مليون ريال مكافأة لـ5022 متدربًا ومتدربة

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 14.388.900 مليون ريال مكافأة لـ5022 متدربًا ومتدربة، في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر ديسمبر الماضي (2019م).

وأوضح «هدف»، أن آلية البرنامج حدَّدت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

ويشترط برنامج «تمهير»، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أية وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم تسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط

ويأتي برنامج «تمهير»؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدَّد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات؛ للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل، من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية، وفقًا لتخصصاتهم.

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