بالصور.. خادم الحرمين يصل مطار مسقط لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إلى سلطنة عُمان الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد- رحمه الله-.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله- رعاه الله- شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.

كما كان في استقباله- أيده الله- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان .

وغادر خادم الحرمين الشريفين، اليوم، إلى سلطنة عُمان؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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