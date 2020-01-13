الحربي: رياح شرقية مغبرة وشبه انعدام للرؤية على جميع المحافظات الساحلية

توقّع خبير الأرصاد الجوية علي السفري الحربي، اليوم الإثنين، هبوب رياح شرقية مغبرة على سواحل البحر الأحمر، تشمل مكة وقراها الشمالية، وصولًا الى محافظة جدة وجميع المراكز والمحافظات.

وقال الحربي، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع وبمشيئة الله مع فجر وضحى يوم الأربعاء، هبوب رياح شرقية مغبرة على سواحل البحر الأحمر والجبال المحاذية لها، تشمل مكة وقراها الشمالية، وصولًا إلى محافظة جدة وجميع المراكز والمحافظات الساحلية، ومتوقع شبه انعدام في الرؤيا الأفقية؛ لذلك وجب التنبيه».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

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