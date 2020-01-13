بالفيديو.. تغيّر «مذهل» يحدث للجسم بعد دقائق من الإقلاع عن التدخين

أدت أزمة الدخان الجديد، التي شهدتها المملكة مؤخرًا، إلى زيادة نسبة الإقبال على برامج مكافحة التدخين، وفقًا لوازرة الصحة؛ لكن ما الذي يحدث للجسم عقب اتخاذ مثل هذا القرار، وما الفوائد الإيجابية المترتبة عليه؟.

ووفقًا لتقرير نشرته «الإخبارية»، حول الفوائد الإيجابية للإقلاع عن التدخين، فإنه بعد 20 دقيقة من التوقف عن التدخين، يبدأ معدل ضربات القلب في النزول تدريجيًا؛ حتى يصل الى المعدل الطبيعي.

وبعد 12 ساعة، تعود معدلات أول أكسيد الكربون إلى مستواها الطبيعي في الجسم، وبعد 24 ساعة تقل احتمالية الإصابة بالنوبة القلبية مرتين، مقارنة مع المدخن لعلبة واحدة من السجائر يوميًا.

وبداية من اليوم الثالث من الإقلاع عن التدخين، يمكن التنفس بسهولة والحصول على المزيد من الطاقة، وتبدأ الرئتان في التعافي.

ومن أسبوعين إلى 3 أشهر، يبدأ معدل الإصابة بالنوبات القلبية فى النزول، وتتحسن الرئتان بشكل ملحوظ.

وفى عضون شهر إلى 9 أشهر، يقل السعال وضيق النفس بشكل كبير، وبعد عام من الإقلاع عن التدخين، تقل نسبة الإصابة بضيق الشرايين التاجية للقلب إلى النصف، مقارنة بالمدخنين.

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يُذكر أن وزارة الصحة، كشفت أن الإقبال على برامج مكافحة التدخين بلغ 700 بالمائة، خلال شهر واحد ومنذ بداية أزمة التبغ الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن شخصًا واحدًا يموت كل 4 ثوانٍ بسب التدخين، أي 900 حالة وفاة يوميًا و8 ملايين سنويًا، إضافة إلى 60 ألف طفل يتوفون دون الخامسة؛ بسبب التدخين السلبي.

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