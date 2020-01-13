بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يغادر إلى سلطنة عُمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إلى سلطنة عُمان؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وصدر اليوم، بيانٌ من الديوان الملكي فيما يلي نصه:

«بيانٌ من الديوان الملكي»

غادر بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- هذا اليوم

الإثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م، إلى سلطنة عُمان الشقيقة؛ لتقديم

واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد- رحمه الله-.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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