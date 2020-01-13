ترقية 152 قاضيا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 152 قاضيا بوزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل الصمعاني المولى -عزّ وجلّ- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.