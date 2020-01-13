الخدمات البلدية وتوفير المياه أبرز احتياجات أهالي سيالة والسليم

قام محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي بزيارة تفقدية لمركز سيالة والسليم غرب محافظة بارق، ورافقه رؤساء الإدارات الحكومية، وكان في استقبالهم رئيس مركز سيالة والسليم محمد هادي الأسلمي، وشيوخ القبائل والأعيان وجمع من الأهالي، حيث استمع إلى احتياجات ومطالب المواطنين وناقشها مع رؤساء الإدارات الحكومية، ووضعوا سبلا وحلولا لمطالب الأهالي والتوجيه باستكمالها في أقرب وقت، ومن أهمها الخدمات البلدية والصحية والأمنية والتعليمية وتوفير المياه. وتوجه البناوي إلى المركز الصحي بسيالة، واطلع على سير العمل فيه ووعد بافتتاح بعض العيادات قريبا، ثم توجه إلى قرى السليم بآل جبران، واستمع إلى مطالب المواطنين ووقف ميدانيا على بعض الأماكن المقترحة للحديقة والممشى، ووعد بوضع الحلول العاجلة والعمل على كل ما فيه راحة ورفاهية المواطن، من حدائق وملاعب وخدمات صحية على مدار الساعة، ومرافق تعليمية وترفيهية.



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