قياس يعلن فتح باب التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي

أعلن المركز الوطني للقياس (قياس)، فتح التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي «ورقي - طلّاب»، وقال المركز إنه سيتاح التسجيل للطالبات في 20 يناير 2020. وأوضح المركز أن التسجيل للبنين سيكون في الفترة الأولى من 13 يناير وحتى 15 مارس 2020، والفترة الثانية من 13 يناير وحتى 3 مايو 2020، وبالنسبة للطالبات سيكون للفترة الأولى من 20 يناير وحتى 15 مارس 2020، والفترة الثانية من 20 يناير وحتى 3 مايو 2020. وأكد المركز أن التسجيل المتأخر يبدأ بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر، وينتهي قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة، حسب توافر المقاعد.



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