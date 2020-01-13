اختناق 9 من عائلة واحدة بسبب فحم التدفئة

أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة عائلة تعرضت للاختناق نتيجة استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل. وأوضحت الهيئة أن غرفة العمليات 997 تلقت مساء الإثنين بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ، وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث، تبين وجود 9 إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقلهم جميعا بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد، وبينت الهيئة أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة. ودعا الهلال الأحمر السعودي المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص، فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل، تجنبا لأي طارئ، إذ تكمن خطورة أول أكسيد الكربون في أنه ليس له طعم ولا رائحة أو لون، ويتغلغل إلى داخل رئتينا دون أن نشعر بذلك، فضلا عن الغازات الأخرى التي تنبعث من السوائل التي تستخدم لإشعال الحطب أو الفحم من كيروسين أو غيره.



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