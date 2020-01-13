

عنيزة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

يشارك مستشفى الملك سعود في مهرجان الغضا للثقافة والفنون من خلال ركن خاص يقدم إرشادات توعوية للزوار عن أهمية أخذ التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة بمواعيدها المحددة بالإضافة إلى إعطاء الزوار جرعة لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح مساعد مدير المستشفى نواف مشرع العتيبي، أن المشاركة تهدف إلى نشر التوعية الصحية إلى جانب شرح وافٍ عن أهمية اللقاحات والأعراض الجانبية والإرشادات بعد أخذ اللقاحات مع تقديم الهدايا للأطفال.

فيما أشارت مشرفة التطعيمات بالصحة العامة منى العجمي إلى أن الركن حظي باهتمام الزوار وأخذ الكثير منهم لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن 800 زائر استفادوا من تطعيم لقاح الإنفولونزا حتى عاشر أيام المهرجان.

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21:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 800 زائر استفادوا من الحملة الوقائية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا بمهرجان الغضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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