السعودية اليوم / تسجيل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير في تونس



تونس 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

سُجلت في تونس اليوم، أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1)، وذلك في محافظة المنسيتر شرق تونس.

وأوضح المدير الجهوي للصحة المنصف هواني أن المتوفى هو شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، وقد تعكرت حالته بعد الإصابة التي أدت إلى الوفاة لاحقًا، مشيرًا إلى وجود حالة ثانية مشتبه في أن تكون مصابة بنفس الفيروس.

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20:40ت م

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