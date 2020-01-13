السعودية | سفارة المملكة باسطنبول تحذر المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:11 مساءً, 13 يناير 2020 م المناطق - الرياض حذرت سفارة المملكة لدى تركيا المواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا، بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في هذا البلد، مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء، ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال، ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظًا لحقوقهم.

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