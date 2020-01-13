اخبار السعوديه

سفارة المملكة في تركيا تحذّر المواطنين الراغبين في الاستثمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا تحذّر المواطنين الراغبين في الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

نبهت سفارة المملكة في تركيا المواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والإحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظاً لحقوقهم .

وشدّدت سفارة المملكة في تركيا إلى أنه على المواطنين الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة أو القنصلية في مدينة اسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتّباعها ، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال ، أو أخذ استشارات قانونية من أحد المكاتب المعتمدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في تركيا تحذّر المواطنين الراغبين في الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا