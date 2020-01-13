شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا تحذّر المواطنين الراغبين في الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

نبهت سفارة المملكة في تركيا المواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والإحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظاً لحقوقهم .

وشدّدت سفارة المملكة في تركيا إلى أنه على المواطنين الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة أو القنصلية في مدينة اسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتّباعها ، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال ، أو أخذ استشارات قانونية من أحد المكاتب المعتمدة .