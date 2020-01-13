شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا تحذّر المواطنين الراغبين في الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
وشدّدت سفارة المملكة في تركيا إلى أنه على المواطنين الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة أو القنصلية في مدينة اسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتّباعها ، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال ، أو أخذ استشارات قانونية من أحد المكاتب المعتمدة .
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