شكرا لقرائتكم خبر عن التعرية والإهمال يحولان «دحول الصمان» إلى «مصائد» مرعبة والان نبدء بالتفاصيل

«دحول الصمان»، أو ما يعرف علميا بكهوف الصحراء، يشكل بعض منها مخاطر على مرتادي الصحراء والمتنزهين الباحثين عن الفياض الربيعية هذه الأيام، علاوة على ما تشكله أيضا من مخاطر على أهل البادية والإبل والأغنام، لا سيما وأن بعضا من هذه الدحول قد تعرض ما يحيط بها من حواجز ترابية أو حديدية للتلف بسبب عوامل التعرية، أو ما طالها من أيدٍ عابثة، فأصبح الوقوع فيها محتملا، ويشكل خطرا على سلامة الزائرين، الأمر الذي يؤكد أهمية البدء بحملة واسعة تجوب مناطق الصمان؛ بحثا عن هذه الدحول ووضع ما يمكن أن يكون ملفتا للمارة، خاصة وأن الوصول إليها أصبح سهلا بعد توافر الإحداثيات وأجهزة خرائط المواقع المختلفة.

» جولة ميدانية

ووقفت ”الخليج 365”، في جولة ميدانية، على وضع بعض هذه الدحول بمنطقة الصمان، والتقت أمام دحل «الفري»، والذي يقع على بعد أمتار قليلة من طريق الرفيعة ـ رماح، مجموعة من الشباب الكويتيين، الذين استوقفهم منظر الدحول، وتوجهوا بالسؤال عن هذه الظاهرة، وقال الشاب محمد الهذيلي: «نسمع من الآباء وكبار السن عن الدحول، ولأول مرة نشاهدها أنا ومجموعة الشباب الذين يرافقوني من الأقارب».

» حفر عميقة

وأشار إلى أن هذه الحفر العميقة تشكل خطرا بليغا على من يسير ويتجول في الصحراء، خاصة أن موسم الأمطار والفياض الربيعية يدفع الكثيرين للخروج للتنزه والمبيت في الصحراء، مبينا أن ما دفعه إلى التوقف عند دحل «الفري»، عددها اثنان متجاوران، هو قرب هذه الدحول من الطريق، وأنه بالإمكان مشاهدتها لقرب المسافة فيما بينها وبين الطريق، ما يدعو إلى أن تكون على قائمة أولويات الدحول التي تحتاج إلى حماية، خوفا من وقوع السيارات التي تتوقف إلى جانب الطريق فيها.

» أعمدة حديدية

ولفت غانم المشاوية، من أهالي الصمان، إلى أن هذه الدحول عددها كثير جدا، ومنتشرة في مواقع مختلفة في الصمان، مؤكدا أنه كانت تحيط بالكثير منها أعمدة حديدية وحواجز رملية؛ للحماية من الوقوع فيها، خاصة وأنه لا يمكن رؤية بعض هذه الدحول في الليل، حتى أن بعضا منها قد لا يمكن رؤيته في النهار؛ لتساوي الفوهة على مستوى سطح الأرض.

» الإبل والأغنام

وذكر المشاوية أن هذه الدحول أصبحت بلا حماية، بعدما تعرضت حواجزها السابقة للتلف، وساقت الرياح حواجزها الرملية حتى ساوتها بالأرض، مؤكدا أنها أصبحت غير كافية لتحذير الناس من الوقوع فيها، وتشكل خطرا أيضا على الإبل والأغنام.

وأشار إلى أنه سبق وأن فقد بعضا من أغنامه بها، فمنها ما استطاع إخراجه بواسطة السلالم اليدوية، ومنها ما مات بالداخل ولم يعلم عن سقوطه إلا بعد أيام.

» حواجز حديدية

وطالب المشاوية، بحماية مرتادي الصحراء من هذه الدحول، ووضع حواجز حديدية أو إسمنتية؛ للوقاية من الوقوع فيها، بما يحفظ سلامة متنزهي الصحراء، وكذلك الإبل والأغنام المنتشرة في الكثير من الأماكن، كون الصمان مناطق رعوية لأهل البادية.

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» مجمع للنفايات

وقال الرحالة غازي البقعاوي: إن منطقة الصمان تزخر بأعداد كبيرة من الدحول، وساعدت أجهزة الملاحة الحديثة على أن تكون هذه الدحول مقصدا لهواة الطلعات البرية وأصحاب الرحلات، مشيرا إلى أن بعضا منها يقع في أرض منبسطة دون علامات أو حواجز طبيعية أو حتى صناعية، ما يجعل خطورة السقوط فيها واردة. وأضاف: «لا ننكر أنه تم وضع حواجز خرسانية على محيط غالبية الدحول، وللأسف بعض الدحول أصبحت مجمعا للنفايات من الأغنام النافقة، وهذا يؤكد عدم وعي بعض الأشخاص بأن تصرفاتهم تعتبر تدميرا وتلويثا للبيئة الصحراوية».

ونوه البقعاوي بأنه بإمكان الهيئة العامة للسياحة الاستفادة من بعض هذه الدحول، من خلال صيانتها وتهيئتها لمتعهدين يستثمرونها بإقامة مخيمات حولها وتنظيم رحلات لمحبي الاكتشافات ومكونات الصحراء وطبيعتها.