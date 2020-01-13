شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ ”الخليج 365”.. سفلتة أحياء حولتها الأمطار لمستنقعات بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
جهود مستمرة
وذكر رئيس بلدية المحافظة م. نايف الرجباني، أن أعمال البلدية مستمرة في مختلف الجوانب التي تسهم في خدمة المواطنين بمختلف الأحياء، بما فيها حيا الخليج والربيع، منوها بأن أعمال السفلتة سارت على نحو أدى إلى استكمال عدد من الشوارع التي تأثرت بهطول الأمطار الأخيرة بالمحافظة.
وأشار الرجباني إلى أن البلدية طلبت من المقاول تكثيف أعمال السفلتة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى نسبة إنجاز، تحقيقا لتطلعات أهالي المخططات الجديدة ورفعا لمعاناتهم عند هطول الأمطار، التي تحول الشوارع المعدة للسفلتة إلى طينية.
استجابة سريعة
وأكد المواطن محمد الزعبي أنه تمت سفلتة الشارع الذي أمام منزله، لافتا إلى أن السفلتة كانت توقفت فيه قبل رمضان الماضي، منوها بتجاوب البلدية بسفلتة ما تمت مطالبتها به سابقا عبر صحيفة ”الخليج 365”، مشيرا إلى أن هذا التجاوب يؤكد الحرص الفاعل والسريع مع متطلبات المواطنين وتحقيق رضاهم وما يتطلعون إليه من خدمات بلدية هامة.
جهود ملموسة
وأشار المواطن عبدالله الشمري إلى سفلتة الشوارع الموصلة إلى منزله الجديد في حي الخليج، مبينا أن أعمال السفلتة تعتبر من المطالب المهمة التي كان الأهالي ينادون بها خلال الفترات السابقة، مؤكدا أن حيي الخليج والربيع بدآ يأخذان نصيبهما بالفعل من مشاريع البنى التحتية، كما تم تركيب قواعد أعمدة الإنارة وفي انتظار تركيب اللمبات عليها، لإضاءة شوارع الحي، متطلعا إلى استمرار هذه الجهود والأعمال الملموسة من البلدية، وكل ما من شأنه خدمة المواطنين في هذه الأحياء وفي غيرها من أحياء المحافظة.
تطور المحافظة
وكانت ”الخليج 365” قد نشرت تقريرا ميدانيا عن الأحياء الجديدة بالنعيرية، طالب فيه عدد من المواطنين بسفلتة الشوارع التي أمام منازلهم، والتي حولتها الأمطار إلى مستنقعات طينية، وكانت هذه الشوارع مردومة وممهدة لأعمال السفلتة. لتجد هذه المطالب التفاعل السريع من قبل البلدية للعمل على استكمال السفلتة في الشوارع، إلى جانب ما تقوم به من أعمال أخرى تسهم في نهضة وتطور المحافظة ودفع عجلة التنمية بها.
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