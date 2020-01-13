زوجة لاعب يونايتد السابق تحرج راشفورد

أحرجت زوجة رومان وايتستيد، مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب أيرلندا الشمالية في ثمانينيات القرن الماضي، ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الحالي، الذي احتفل مؤخرا بخوضه المباراة رقم 200 مع الشياطين الحمر.

وأكمل راشفورد 200 مباراة بقميص فريقه خلال الفوز الذي حققه الشياطين الحمر على نوريتش سيتي برباعية دون رد، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر راشفورد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سعادته بأنه بات ثالث أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة مع الفريق بعد الأسطورتين جورج بست وريان جيجز.

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ولكن "دي"، زوجة وايتسيد، نفت ذلك، وكتبت عبر تغريدة وجهتها لراشفورد: "أعتقد يا عزيزي أن نورمان وايتستيد كان أصغر منكم أنتم الثلاثة حين وصل لهذا الرقم".

ولعب وايتستيد مباراته رقم 200 مع اليونايتد في 6 سبتمبر/ أيلول 1986 خلال التعادل 1-1 مع ليستر سيتي، حيث إن عمره وقتها كان 21 عاما و4 أشهر، بينما بلغ راشفورد عامه الـ22 بالفعل.

هذا الأمر، دفع راشفورد لمراجعة أرقامه ليتأكد من صحة حديث زوجة وايتسيد، ويوجه اعتذارا لها وللاعب اليونايتد السابق، عبر تغريدة، قال فيها: "لا يمكن إغفالك مطلقاً".

ويبلغ وايتستيد 54 عاماً حاليا، حيث يبقى إلى الآن أصغر مسجل أهداف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عندما أحرز هدفا عن عمر 18 عاما بمرمى برايتون خلال النهائي الذي حسمها يونايتد بنتيجة 4-0 عام 1983.