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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تهدد العاملين بالمؤسسة العامة للإتصالات والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
صورة ارشيفية
حذرت مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولين وعاملين في المؤسسة العامة للإتصالات، من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الاعلام حول مشكلة انقطاع الانترنت على اليمن.
وأشارت مصادر محلية، إلي أن قيادات حوثية هددت بإجراءات صارمة ضد أي موظف في المؤسسة يدلي بتصريحات إعلامية حول مشكلة انقطاع الانترنت في اليمن لأي مؤسسة إعلامية.
وأكد المصدر أن الجماعة خولت شخصيات محددة موالية لها في المؤسسة بالتصريح لوسائل الاعلام التي ترغب فيها الجماعة وبالتصريحات التي ترغبها الجماعة أيضا.
وأضاف المصدر أنه غير قادر على التصريح حول سبب مشكلة انقطاع الانترنت في اليمن في رسالة إلى أن الرواية الرسمية التي أوردتها المؤسسة العامة للاتصالات غير صحيحة.
تأتي هذه التحذيرات الحوثية بعد موجة من التساؤلات المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب انقطاع الانترنت في اليمن، حيث تناقلت وسائل اعلام محلية أن سبب الانقطاع ليس كما أوردته المؤسسة العامة للاتصالات.
وتشهد اليمن أزمة انقطاع الانترنت منذ الخميس الفائت و تسببت في تعطل خدمات اقتصادية وحيوية كثيرة.
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