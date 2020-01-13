شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبحث الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط مع ميركل والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، اليوم، إن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات بينهم حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومواصلة الحوار حول الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق.

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