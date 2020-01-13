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طريقة استعلام زوار المملكة عن المخالفات المرورية عبر أبشر
دون الحاجة إلى وجود حساب مفعل على المنصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت إدارة المرور أنه بإمكان زوار المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لوجود حساب مفعل.
وأوضحت المرور، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق أولًا الذهاب إلى قائمة “أفراد” في الصفحة الرئيسية، ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، ثم إدخال رقم الحدود أو الهوية الخليجية، ثم سيتم عرض تفاصيل المخالفة وآلية السداد إما عن طريق رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي.
وأطلقت منصة أبشر في وقت سابق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، سواء التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام ساهر.
وتمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، من الاعتراض على المخالفات المرصودة آليًّا بنظام ساهر وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين حسب الاشتراطات التالية:
- يتوجب أن يكون المعترض مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية، ولمعرفة قنوات التسجيل والتفعيل قم بالضغط على الرابط التالي: (هنا).
- يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
- يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.
- لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة وللمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.
- يتوجب السداد بعد الاعتراض وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.
- يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.
- سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور والصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وبتاريخ 26/ 10/ 1428 على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال الخدمة.
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