دينا شهابي نجمة سعودية تلمع في هوليوود 

2020-01-13

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

من رامي مالك إلى رامي يوسف، يشق المشاهير العرب طريقهم في هوليوود، وتمهد الممثلة السعودية دينا الشهابي، طريقها بشروطها الخاصة مع مسلسلها التلفزيوني الخاص.



وتحدثت دينا الشهابي، التي أمضت طفولتها بين الرياض وبيروت ودبي، إلى عرب نيوز، عن التحديات التي واجهتها في هوليوود، وعن المسلسل الذي تعمل عليه الآن.

وحازت دينا شهابي، على دور في الموسم الثاني من المسلسل التليفزيوني Altered Carbon من Netflix ، وتعمل الآن على مسلسل حبيبتي الخاص بها، والذي لا زال قيد الإنتاج، وهو يستند إلى تجربة العيش في لوس أنجلوس، حيث تتابع حياة ثلاث نساء عربيات، وترصد امتزاج الثقافات وكيف يبنين حياة لأنفسهن في الولايات المتحدة.

وقالت شهابي: كتبت هذه القصة بمساعدة أصدقائي، إنها حول كيف يتم تصوير الولايات المتحدة على أنها بلد الحرية، ولكن في الحقيقة الحرية هي فكرة، وينعم بها الجميع حين يتسقون ويتوافقون مع ذواتهم.

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انتقلت شهابي إلى الولايات المتحدة في عام 2007 وكانت أول امرأة من مواليد الشرق الأوسط يتم قبولها في مدرسة جوليارد وبرنامج التمثيل للخريجين في جامعة نيويورك.

بدأت تظهر في أفلام قصيرة في عام 2010، ولكن شهرتها الحقيقية جاءت في عام 2018 مع دورها بلعب شخصية حنين في مسلسل جاك ريان لمؤلفه توم كلانسي ومن إنتاج أمازون.

نادين لبكي مصدر إلهامها:

واستشهدت شهابي بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي تم ترشيح فيلمها كفر ناحوم لجائزة الأوسكار في عام 2018، كمصدر إلهام شخصي لها وقالت إنها تشعر بالفخر بفكرة أنها قد تكون مصدر إلهام لجيل جديد من المواهب العربية.

وصفة دينا الشهابي للنجاح:

وشاركت نصيحتها لأولئك الذين يريدون شق طريقهم إلى هوليوود قائلة: إن التركيز مع العمل الجاد والتصميم والعاطفة والشعور بالآخرين هي الوصفة التي تقود الشخص إلى النجاح في حياته ولا سيما الممثل، متابعة: وشخصيًا ما زلت أعمل بجد لتحقيق الأشياء التي أريدها ولا أعتقد أنها ستنتهي أبدًا، وإذا اخترت هذه الحياة، فأنت تختار حياة يجب أن تعمل فيها بجد.

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