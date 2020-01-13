2020-01-13

فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الخارجية الباكستاني

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي.

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وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

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