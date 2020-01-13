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شكرا لقرائتكم وزير التعليم يبحث التعاون وفرص الابتكار مع السفير الهندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير التعليم يبحث التعاون وفرص الابتكار مع السفير الهندي
بحثا تعزيز فرص البحث العلمي والابتكار بينهما
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم الاثنين سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء مجالات التعاون بين الجامعات في البلدين، وتعزيز فرص البحث العلمي والابتكار بينهما، وأوضاع طلاب المنح في المملكة، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء الدكتور صالح القسومي وكيل الوزارة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد الجميعة المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال، والأستاذ صالح الثبيتي المشرف العام على إدارة العلاقات.
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