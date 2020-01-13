2020-01-13

الأسهم السعودية اليوم تسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.84% ليصعد 70.01 نقطة ويغلق عند مستوى 8441.14 نقطة الذي يمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ 5 أشهر.

وبلغت قيمة تداولات الجلسة 4.43 مليار ريال مع صعود 162 سهمًا وتراجع 31 سهمًا وبقاء 8 دون تغيير.

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وأنهى سهم أرامكو الجلسة على تراجع طفيف بنسبة 0.14% إلى 34.75 ريال بخسارة 5 هللات، وبقيمة تداول إجمالية على أسهم أرامكو اليوم بـ 488.16 مليون ريال.

وقال ماجد كبارة المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق كوانسيا الاستثماري، في تصريحات إلى “العربية”، إن سوق الأسهم السعودية، بدأت تعكس مرة جديدة أساسيات السوق، بعد مرورها بمراحل عدة تباينت فيها الأسعار عن أساسيات الأداء لأسهم الشركات.

وأشار إلى أن سوق السعودية كانت بوجه عام ولغاية أغسطس 2019 يحركها موضوع الإدراج في الأسواق الناشئة والتدفقات الخارجية المرتبطة به من الأجانب ومن المستثمرين المحليين والإقليميين قبل الإدراج.

وقال كبارة: إن السوق سيطر عليه في العام الماضي، التدفقات المرتبطة بالإدراج في الأسواق الناشئة ومتابعة المستثمرين لذلك التدفق، وفي بداية مايو الماضي، حصل بسبب هذه التدفقات الكبيرة تباين بين أساسيات وأسعار الأسهم ولكن بعد الشريحة الثانية من الإدراج في الأسواق الناشئة، رجع السوق السعودي إلى الأساسيات.

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