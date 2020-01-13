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اصطدام مركبتين على طريق السديرة في الطائف

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2020-01-13

اصطدام مركبتين على طريق السديرة في الطائف

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجوقع حادث مروري اليوم على طريق السديرة في محافظة الطائف. وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، بأن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين ما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث. وقال المركز: إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

متابعات الخليج 365 - الطائف

وقع حادث مروري اليوم على طريق السديرة في محافظة الطائف.

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وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، بأن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين ما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وقال المركز: إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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