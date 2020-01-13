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اليابان تتعرف على العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - العلا زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له أمس مدائن صالح «الحجر» بمحافظة العلا. وكان في استقباله عند وصوله للمدائن وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد التويجري «الوزير المرافق»، والرئيس التنفيذي للهيئة عمرو المدني. واستمع آبي خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح، من عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور عيد اليحيى، واطلع على عدد من المعالم الأثرية والتاريخية.



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