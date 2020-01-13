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ولي العهد يبحث استثمار رؤية 2030 مع رئيس وزراء اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - العلا

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في العلا، أمس الأول، العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وصافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديما. وخلال جلستهما في «بيت الشعر» اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

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حضر اللقاء نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد التويجري (الوزير المرافق)، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومستشار خاص لدولة رئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء ومستشار خاص له تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والنائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، والنائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي، والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.

وكان رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له وصل العلا في وقت سابق أمس الأول، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز الإقليمي بالعلا، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد التويجري «الوزير المرافق».

أبرز ما تناوله اللقاء: