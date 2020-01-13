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خادم الحرمين يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض، مسقط

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله -، وذلك لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط، معربا عن خالص عزائه له وللشعب العماني الشقيق، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر السلطان هيثم بن طارق عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

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ورافق خادم الحرمين الشريفين وقدم واجب العزاء كل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

عقب ذلك غادر الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر العلم بالعاصمة مسقط، وكان في وداعه عند باب القصر سلطان عمان هيثم بن طارق، كما كان في وداعه بمطار مسقط الدولي مستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان بدر بن سعود البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، وعدد من المسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل أمس إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، ولدى وصوله مطار مسقط الدولي كان في استقباله مستشار السلطان شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان بدر البوسعيدي، وعدد من المسؤولين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان.

وكان خادم الحرمين الشريفين غادر الرياض أمس متوجها إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، حيث كان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والمستشار بالديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.