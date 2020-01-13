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الشورى يطالب بشمول "العزاب" بالخيارات السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وزارة الإسكان بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى وزارة الإسكان.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن لجنة الحج والإسكان والخدمات طالبت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم.

وأكدت على الوزارة باشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء جرى تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن. كما طالبت اللجنة الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها المسند إليها.

وأكدت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس على الوزارة بالاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها، إن تطلب الأمر، وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين.

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كما طالب في قرار آخر دارة الملك عبدالعزيز بسرعة إيجاد مطورين ذوي مهارات معتبرة، للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلبها وحدة التطوير الإعلامي (الميديا). واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه لتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

ودعا في قراره إلى سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي محب الدين الخطيب، وراشد بن خنين (رحمهما الله)، وخلافهما من المكتبات الخاصة، وإتاحة محتوياتها للباحثين والدارسين ومرتادي المكتبات العامة، كما طالب الدارة بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

مطالبات الشورى

وزارة الإسكان

دراسة أسباب عدم الرضا عن منتجاتها لدى شريحة من المستفيدين

تمكين المرأة التي لديها أسرة من قروض الإسكان ومنتجاتها دون ربطها بحالتها الاجتماعية

الاهتمام بالإنجاز حسب الأولوية في المدن التي يكون دخل الفرد فيها منخفضا.

الهيئة العامة للاستثمار

تشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والتعدين والقطاعات الناشئة الأخرى

وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة

التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية

التركيز على الاستثمار ذي القيمة المضافة للاقتصاد السعودي

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

إلزام المستثمر الأجنبي بنسبة التوطين ذاتها المفروضة على المنشآت الوطنية

السماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودية

أن يكون للاستثمار الأجنبي دور في توظيف السعوديين ومنحهم مناصب قيادية

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

استقطاب الكوادر الوطنية من الفنيين والباحثين والخبراء في مجالات التعدين والزلازل والبراكين والمياه الجوفية

تحرير المصطلحات العلمية باللغة العربية بدلا من الاعتماد على اللغات الأجنبية

منح الطلاب والطالبات المحفزات اللازمة مثل الابتعاث الداخلي والخارجي المنتهي بالعمل لديها

الهيئة الملكية للجبيل وينبع