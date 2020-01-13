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رحلة خلوية للمشاركين في الدراسات الكشفية بفلوريدا الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المشاركون في الدراستين التأسيسية والمتقدمة للشارة الخشبية، ضمن الرحلة الكشفية التدريبية التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية حاليا في مخيم لانوشي في ولاية فلوريد بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس رحلة خلوية ضمن الجانب التطبيقي للدراستين.

وأوضح قائد الدراسة الدكتور صالح الحربي أن الرحلة اشتملت على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب الخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير ودرب قادة التدريب المشاركين على أعمال الريادة وكيفية إعداد البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب واستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال.