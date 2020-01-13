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2000 عربة مجانية لزوار الحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وفرت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة خدمات التنقل خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 2000 عربة مجانية لخدمة ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر خوج أن الإدارة قدمت لرواد بيت الله هذه العربات مجانا، إذ وزعت عبر منافذ التوزيع في مداخل ساحات المسجد الحرام.

من جهة أخرى تنفذ أكاديمية التدريب النسائية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة «توطين التدريب»، وذلك ضمن برنامج تدريب المدربات (TOT)، الذي يهدف إلى توطين التدريب لدى الرئاسة وتمكين المتدربات من المهارات التي تجعلهن قادرات على الاستفادة من المستحدثات العلمية والتقنية، والنظريات والمعارف الإدارية والتطويرية في مجال التدريب وتوظيفها في ممارساتهن التدريبية.

وأوضحت مديرة الأكاديمية سلوى الوذيناني أن البرنامج يهدف إلى تجويد برامج التدريب واعتمادها، والمساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بالمهام والطرق الصحيحة لتنفيذها، وتقديم برامج تدريبية نوعية في الفترة المقبلة، والمشاركة في تحديد الاحتياج التدريبي لمنسوبات الرئاسة، إضافة إلى قياس أثر التدريب للمتدربات الملتحقات ببرامج تدريبية.