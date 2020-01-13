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14 جهة حكومية تشارك بـ51 فعالية متنوعة في حديقة جدة الثقافية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

عززت 14 جهة حكومية مشاركتها عبر51 فعالية متنوعة في الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة على الواجهة البحرية بمحافظة جدة،التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس الأول، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن».

وتتزامن فعاليات الحديقة التي تتربع على مساحة 42 ألف م2 مع إجازة نصف العام الدراسي، وتستمر على مدى 6 أيام، عبر مختلف الأركان والأجنحة للجهات المشاركة، التي جذبت سكان جدة وزوارها، وتهدف لتهيئة الأجواء الثقافية والمعرفية التفاعلية لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز نموذج القدوة.

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فيما تقدم البرامج والعروض طيلة فعاليات الحديقة الثقافية، والمركزة على عالم الابتكارات العلمية والتقنية، وتنمية الجوانب المهارية لدى الشباب والشابات، والتعليم التفاعلي، إلى جانب تهيئة البيئة العلمية التعليمية الترفيهية المشجعة والداعمة لتعلم الأطفال، وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية، وتقديم مختلف المبادرات التي تثري المجتمع ثقافيا، وتعزز شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن».

من جانبه أكد المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي أن الحديقة الثقافية تعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة، وهي الراعي الرسمي لها، بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في «ملتقى مكة الثقافي، وأمانة جدة، وتعليم جدة، وجامعة جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الطائف، وأكاديمية الشعر العربي، وتعليم الطائف، وشركة الكهرباء، وجمعية الثقافة والفنون بجدة، وتعليم مكة، ونادي جدة الأدبي، ورئاسة الحرمين، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ولفت إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم، عبر هذا الكرنفال الثقافي، الذي يلقى كل الدعم والرعاية من الأمير خالد الفيصل، والمشاركة الفاعلية من مختلف الجهات، مما كان كفيلا بنجاح الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة، التي تحتضنها الحديقة الثقافية التي ساهمت في استقطاب شرائح عديدة من زوار جدة خلال إجازة منتصف العام.