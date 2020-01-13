«موهبة» تكرم الفائزين في الأولمبياد الدولي 2019 ومدربيهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
كرم الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات في الأولمبياد الدولي لعام 2019 ومدربيهم، خلال إقامة ملتقى الشتاء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، الذي شاركت فيه المملكة ممثلة في «موهبة» ووزارة التعليم.
وكرم المحتمي 16 طالبا وطالبة ممن حققوا ميداليات باسم المملكة في المسابقات العلمية الإقليمية والدولية خلال عام 2019، و9 من المدربين والمدربات الذين ساهموا مع مؤسسة «موهبة» لأكثر من 10 سنوات في تدريب الفرق العلمية المشاركة في الأولمبيادات الدولية وحصد الجوائز.
كما كرم 9 من المدربين السعوديين والأجانب في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية، لدورهم في إعداد أعضاء الفرق السعودية في الأولمبيادات الدولية وتأهيلهم لحصد الجوائز واعتلاء منصات التتويج.
قائمة الطلاب والطالبات المكرمين:
- أحمد الحيد من مدارس الأنجال الأهلية للبنين بالأحساء، لفوزه في أولمبياد الفيزياء الخليجي
- أسامة العلي من مدارس الرياض الأهلية، لفوزه في أولمبياد الكيمياء الدولي وأولمبياد مندليف للكيمياء
- ثناء الحيدري من ثانوية أم سلمة للموهوبات بمكة، لفوزها في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات وأولمبياد الرياضيات الخليجي
- حمزة الشيخي من ثانوية الفلاح بمكة الفائز في أولمبياد البلقان للرياضيات «ناشئين»
- حسام نورولي من ثانوية الفلاح بمكة الفائز في أولمبياد الفيزياء الخليجي
- خالد العجران من مدارس منارات الرياض الفائز بجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي وأولمبياد البلقان للرياضيات، وأولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات
- خالد الجابري من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات
- عبدالرحمن الأحمدي من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد الرياضيات الخليجي
- فارس بسيوني من ثانوية ابن خلدون بإدارة تعليم ينبع الصناعية الفائز في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية
- محمد الدبيسي من مدارس التهذيب الأهلية بالقطيف الفائز في أولمبياد البلقان للرياضيات «ناشئين»
- محمد الشهري من مدارس العناية الأهلية بالرياض لفوزه في أولمبياد البلقان للرياضيات «ناشئين» وأولمبياد آسيا والباسفيك
- مروان الخياط من ثانوية الفلاح بمكة لفوزه في أولمبياد الرياضيات الدولي وأولمبياد البلقان للرياضيات «ناشئين»، وأولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات
- معاذ الغامدي من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد البلقان للرياضيات «ناشئين»
- نواف الغامدي من مدارس الحصان الأهلية للبنين بتعليم الشرقية الفائز في أولمبياد الرياضيات الدولي، وأولمبياد البلقان للرياضيات وأولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات
- هشام المالكي من مدارس منارات الرياض الفائز في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء وأولمبياد الفيزياء الخليجي.
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