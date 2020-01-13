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«موهبة» تكرم الفائزين في الأولمبياد الدولي 2019 ومدربيهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

كرم الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات في الأولمبياد الدولي لعام 2019 ومدربيهم، خلال إقامة ملتقى الشتاء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، الذي شاركت فيه المملكة ممثلة في «موهبة» ووزارة التعليم.

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وكرم المحتمي 16 طالبا وطالبة ممن حققوا ميداليات باسم المملكة في المسابقات العلمية الإقليمية والدولية خلال عام 2019، و9 من المدربين والمدربات الذين ساهموا مع مؤسسة «موهبة» لأكثر من 10 سنوات في تدريب الفرق العلمية المشاركة في الأولمبيادات الدولية وحصد الجوائز.

كما كرم 9 من المدربين السعوديين والأجانب في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية، لدورهم في إعداد أعضاء الفرق السعودية في الأولمبيادات الدولية وتأهيلهم لحصد الجوائز واعتلاء منصات التتويج.

قائمة الطلاب والطالبات المكرمين: