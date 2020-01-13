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الفهادي: نتائج بناءة لزيارة رئيس الوزراء الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي للمملكة، ونجاحها في دفع العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى دعم أوجه التعاون الثنائي وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أكدا خلال اجتماعاتهما برئيس الوزراء الياباني أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي فتحت آفاقا واسعة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتقريب الرؤى المشتركة حول العديد من القضايا الثنائية والدولية.

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وأكد الفهادي أن الاجتماعات شهدت تأكيد اليابان على تقوية العلاقات مع المملكة لدورها المحوري في المنطقة، ودعمها للمملكة لإنجاح رئاستها لمجموعة العشرين، إضافة إلى ما جرى بحثه في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

وأضاف «إن زيارة رئيس الوزراء الياباني للعاصمة الرياض دشنت محورا جديدا من محاور الاستقرار العالمي، بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والإنسانية، لا سيما وهو يضع يده مجددا بيد المملكة، الفاعل الاستراتيجي وعامل الاستقرار التاريخي في المنطقة؛ في شراكة سياسية واستراتيجية عميقة يحل فيها الاستقرار المستدام مكان المكاسب الآنية».

واستعرض الفهادي ما أصبحت عليه العلاقات الحيوية للمملكة بحلفائها وأصدقائها بشكل عام، وباليابان بشكل خاص، حيث تقاربت المساحة الشاسعة بين شرق القارة وغربها، في رحلات مستمرة حملت فرق عمل من الجانبين، ومن كل المشارب والأعمار، في مجالات الطاقة والتجارة والثقافة والرياضة والإعلام.