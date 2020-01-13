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الملك سلمان ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا أمس بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة، فيما يلي نصه: الرقم: أ / 352 التاريخ: 18 / 5 / 1441هـ Advertisements بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساس للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. ونظرا لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.



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