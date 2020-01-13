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كبار إيطاليا يدشنون رحلتهم في الكأس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

تدخل الفرق صاحبة المراكز الخمسة الأولى بالدوري الإيطالي منافسات دور الـ16 من كأس إيطاليا، والتي من المقرر إقامتها اليوم وغدا وبعد غد، حيث يضم الدور نفسه فريقين من أندية الدرجة الثانية.

ويستقبل لاتسيو حامل اللقب، فريق كيرومينسي اليوم، كما يلتقي نابولي وبيروجيا، وإنتر ميلان وكالياري.

ويعيش لاتسيو فترة من الانتعاش الكروي في الوقت الحالي، مع تحقيقه 10 انتصارات متتالية في بطولة الدوري، ليحتل المركز الثالث، كما أنه فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس 3 - 1 في ديسمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.

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ومن غير المتوقع أن يواجه لاتسيو مباراة صعبة أمام كيرومينسي، الذي يبتعد بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الثانية، بينما من الممكن أن يواجه نابولي بعض المشاكل في مباراته أمام بيروجيا، والذي يسعى للحصول على مقعد مؤهل إلى مباريات ملحق الصعود للدرجة الأولى.

وتحسن ميلان بشكل ملحوظ منذ عودة النجم السويدي المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش، لكنه يبتعد بفارق نقطة واحدة عن نابولي.

وفي ظل تعثر الفريقين في الدوري الإيطالي، يرى كلاهما بطولة الكأس، كفرصة للعبور إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف ميلان فريق سبال القابع في مؤخرة الجدول، في ميلانو بعد غد الأربعاء، فيما يواجه فيورنتينا مهمة صعبة على أرضه حينما يستضيف أتالانتا، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري. ويستضيف يوفنتوس غدا نظيره أودينيزي.

وتستكمل مباريات الدور الحالي الخميس المقبل، بمواجهة بارما وروما.