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أماكن يوجد فيها جدار برلين خارج ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

سقط جدار برلين أقوى رمز على انقسام ألمانيا خلال الحرب الباردة، في التاسع من نوفمبر 1989 وما زالت هناك أجزاء صغيرة منه موجودة في برلين محفوظة كنصب تذكاري.

وفي ظل النشوة التي تلت سقوطه جرى هدم أجزاء من الحاجز الخرساني المهول أو تحطيمها أو بيعها. وبعض هذه البقايا التاريخية متناثرة حاليا عبر العالم.

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روما: هناك قطعة من جدار برلين توجد في روما، مخبأة في حدائق الفاتيكان القريبة من مكان عمل الحبر الأعظم.

سول: في ميدان صغير في وسط سول هناك ثلاث قطع كبيرة من الجدار. وهناك رسومات جرافيتي على سطحها الأملس وأمامها يقف دب (وهو رمز برلين) مطلي بالأزرق.

بروكسل: هناك قطاع قصير من الجدار أمام المبنى الرئيسي للمفوضية الأوروبية، اشتراه الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات ليكون رمزا على توحيد أوروبا.

موسكو: تقف قطعة كبيرة من الجدار على أرض مدرسة ألمانية في العاصمة الروسية، وتشكل جزءا مهما من منهاجها الدراسي التاريخي. وتوجد هذه القطعة منذ خمس سنوات.