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منع حيوان الكوالا من دخول نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ولنجتون

وقع 6500 شخص التماسا يطالبون فيه بإدخال حيوان الكوالا، الذي تشتهر به أستراليا، إلى نيوزيلندا، وذلك بعد أن دمرت حرائق الغابات في أستراليا مناطق واسعة من موائل ذلك الحيوان، ولكن أحد الخبراء قال إنه خيار غير قابل للتطبيق.

وقالت وزيرة البيئة الأسترالية سوسان لي، إنه من السابق لأوانه معرفة الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، ولكنها وصفت الأمر بأنه «مأساة بيئية». مبينة أن الكوالا تعرضت «لضربة ساحقة».