شكرا لقرائتكم خبر

استخدام الذكاء الصناعي لإزالة ملفات الحاسوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ طور باحثون من ألمانيا تطبيقا يستخدم الذكاء الصناعي لمساعدة الإنسان في التخلص من الملفات غير المفيدة الموجودة على جهاز حاسوبه. وأوضحت أستاذة تقنية المعلومات التطبيقية والنظم المعرفية بجامعة بامبرج بألمانيا أوته شميد أن النظام يعمل بشكل تفاعلي مع المستخدم، وأطلق عليه اسم «Dare2Del»، وتنفيذ هذا المشروع سيستغرق ثلاثة أعوام.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر استخدام الذكاء الصناعي لإزالة ملفات الحاسوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.