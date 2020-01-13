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فيرنانديز يقترب من توتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

اقترب لاعب وسط نادي بنفيكا البرتغالي جيدسون فيرنانديز، من الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد لـ18 شهرا على سبيل الإعارة، وذلك حسب شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية.

وذكرت الشبكة التليفزيونية البريطانية أن فيرنانديز (21 عاما) وافق على الانتقال إلى توتنهام، مفضلا إياه على العرض الذي تقدم به نادي ويستهام يونايتد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأضافت أنه من المتوقع أن يسافر اللاعب البرتغالي إلى العاصمة الإنجليزية لندن اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمامه للفريق.

وتابعت أن اللاعب فضل قبول عرض توتنهام على ويستهام، بسبب وجود مواطنه جوزيه مورينيو كمدرب للفريق اللندني.

وبعد موافقة اللاعب على الانضمام إلى توتنهام، من المنتظر أن ينهي النادي الإنجليزي اتفاقه مع بنفيكا حول الشروط اللازمة لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من الدوري الإنجليزي.