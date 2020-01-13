شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رغبته في ضم مدافع فريق برايتون لويس دانك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن الفريق الذي يدربه فرانك لامبارد، يسعى لتعزيز خط دفاعه، بوجود مدافع آخر إلى جانب كل من الألماني أنطونيو روديجر وفيكاي توموري والفرنسي كورت زوما والدنماركي أندرياس كريستانسن، خاصة بعد رفع العقوبة المسلطة عليه بعدم التعاقد مع أي لاعبين لفترتي انتقالات.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي برايتون أخبروا نظراءهم في تشيلسي بأن عليهم دفع مبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.
ويتألق دانك مع برايتون منذ مشاركته مع الفريق في أعقاب صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين، حيث أدى ذلك إلى حصوله على مكان في المنتخب الإنجليزي في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يرغب في ضم دانك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.