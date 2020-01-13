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تعادل الأردن وفيتنام سلبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بانكوك خيم التعادل السلبي على مواجهة الأردن وفيتنام، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لكأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، والمقامة حاليا في تايلاند. ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الإماراتي متصدر المجموعة بنفس الرصيد والمتفوق بفارق الأهداف، فيما نال المنتخب الفيتنامي النقطة الثانية له في البطولة ليحتل المركز الثالث، ويتذيل منتخب كوريا الشمالية الترتيب بدون رصيد من النقاط.



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