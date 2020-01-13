شكرا لقرائتكم خبر

11 متسابقا يتنافسون على سيارة القعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تدخل مسابقة «القعود قعودك لا طرحته» التي أطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة مرحلتها النهائية غدا الثلاثاء، حيث يتنافس 11 متسابقا على الجائزة الكبرى «سيارة»، بعد طرحهم القعود في المسابقات الماضية في زمن لم يتجاوز 25 ثانية.

وتكمن فصول المسابقة في مرحلتها النهائية بدخول المتأهلين الـ11 في منافسة طرح القعود في زمن لا يتجاوز دقيقة، بعد ذلك يتم اختيار 3 من المتسابقين الحاصلين على أقل زمن لخوض المرحلة الأخيرة من المنافسة بطرح القعود، يفوز بعدها بالسيارة من يستطيع طرح القعود في أقل زمن.

وتبدأ المسابقة التي أطلقتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقاما محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة، وإذا نجح المتسابق في طرح القعود خلال دقيقة يحصل عليه، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط «القعود» في المدة المحددة فيتم استبداله بمتسابق آخر من الجمهور، وفي حالة تمكن المتسابق من إسقاط القعود خلال 25 ثانية فيتأهل للتصفيات النهائية على جائزة السيارة.